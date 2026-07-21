Re Carlo III affronta un’invasione di topi, tarme e vespe nella sua residenza di Sandringham. La presenza di questi insetti e roditori è attribuita alla sua passione per la biodiversità. La tenuta, durante l’estate britannica, si è riempita di questi ospiti indesiderati. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, ma le problematiche sanitari e di gestione sono state segnalate. La situazione ha suscitato attenzione sui social e tra gli addetti ai lavori.

La calda estate inglese ha fatto un brutto scherzo a re Carlo III che ha visto la sua tenuta prediletta, a Sandringham, affollarsi di ospiti indesiderati come topi, tarme e vespe. Un’invasione probabilmente generata dalla ricerca di cibo e di un habitat forse reso anche più confortevole e ghiotto dalla passione del re per l’ambiente e la biodiversità. A tutto questo va aggiunto, poi, che la soluzione più immediata ed universalmente adottata per affrontare queste problematiche, è stata bandita dalla regina Elisabetta II che ha vietato la presenza di gatti nella sua tenuta per via della sua allergia ai più rinomati predatori di topi e ratti.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Re Carlo ha la casa invasa da topi, tarme e vespe. Tutta colpa della sua passione per la biodiversità”: cosa sta succedendo a Sandringham

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