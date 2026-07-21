Rapina in un condominio a Fiumicino il blitz della polizia porta a due arresti

La polizia ha arrestato due persone in seguito a una rapina avvenuta in un condominio a Fiumicino. L’allarme è scattato subito dopo la segnalazione di un’aggressione all’interno di uno stabile. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno fermato i sospetti e recuperato alcuni oggetti rubati. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell’aggressione o sulla dinamica dell’accaduto.

Fiumicino, 21 luglio 2026 – L’allarme è scattato immediatamente dopo la segnalazione di un’aggressione consumata all’interno di uno stabile a Fiumicino. Gli agenti di polizia, giunti sul posto con tempestività, hanno avviato i primi accertamenti sul perimetro dell’edificio per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare le vie di fuga utilizzate dai responsabili. La rapidità delle verifiche sul campo ha consentito ai poliziotti di rintracciare in breve tempo l’appartamento dello stesso immobile in cui il gruppo si era nascosto subito dopo aver messo a segno il colpo. La scoperta del covo e il recupero della refurtiva. Una volta individuata la porta dell’abitazione, le forze dell’ordine hanno fatto irruzione all’interno del locale. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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