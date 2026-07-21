Quanti gradi perderemo 3bmeteo | stop al grande caldo

Entro venerdì, il caldo intenso che ha colpito il Centro-Sud inizierà a diminuire. Le correnti fredde, già presenti al Nord, si sposteranno verso sud, portando un po’ di sollievo sui versanti adriatici e al Sud. Sul Tirreno e in Sardegna, la diminuzione delle temperature sarà meno marcata. La diminuzione termica sarà variabile a seconda delle zone, con un calo più deciso nelle aree più esposte alle correnti fredde.

Finalmente il gran caldo mollerà la presa anche al Centro-Sud entro venerdì. Le correnti fresche già arrivate al Nord scenderanno verso sud portando refrigerio soprattutto sui versanti adriatici e all'estremo Sud, mentre il calo sarà più contenuto sul Tirreno e in Sardegna. Come descritto sul sito 3bmeteo mercoledì il calo toccherà anche parte del Sud adriatico con massime tra 28 e 32°C al Nord-Est, sull'Adriatico e in parte della Lombardia; picchi di 34–36°C su bassa Toscana, Lazio, Campania e Calabria, 37–39°C in Sardegna e oltre 38–40°C nell'interno siciliano. Giovedì le temperature scenderanno anche sul resto del Sud e a tratti... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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