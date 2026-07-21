L'autore Nolan ha realizzato un adattamento cinematografico dell’“Odissea” di Omero, inserendo elementi e interpretazioni proprie. La pellicola si concentra sulle avventure di un eroe che affronta mostri, streghe e semidei, mantenendo alcuni temi classici del poema, ma introducendo variazioni rispetto alla narrazione originale. La durata e le scelte narrative evidenziano una certa libertà nell’interpretare e rappresentare la storia epica.

L’Odissea di Omero è tante cose diverse. La si può definire un racconto di avventure per mare, in un Mediterraneo popolato da mostri, streghe, semidei, giganti. Una enciclopedia di piante, animali e popoli con cui avevano a che fare gli antichi greci fra l’età del Bronzo e quella classica. O anche un lungo preambolo che precede l’episodio narrativo con cui culmina e di fatto si conclude: la vendetta di Odisseo sui Proci, una serrata ed elaboratissima scena di spargimento di sangue. Ma circoscriverla in questo modo sarebbe riduttivo: fra i temi principali del poema ci sono anche la nostalgia di casa, l’importanza dei legami familiari, il rispetto delle leggi umane e divine, l’amicizia fra giovani maschi, la curiosità per il mondo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Quante libertà si è preso Nolan nell’“Odissea”

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