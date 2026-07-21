Quando parte Tadej Pogacar oggi cronometro Tour de France 2026 | orario preciso tv streaming

Oggi Tadej Pogacar gareggia nella 16ª tappa del Tour de France 2026, una cronometro individuale tra Évian-les-Bains e Thonon-les-Bains, lunga 26 chilometri. Lo sloveno partirà in un orario preciso, con la trasmissione disponibile in diretta su canali televisivi e piattaforme streaming. La tappa mira a rafforzare la posizione di leader già conquistata in precedenza.

Lo sloveno Tadej Pogacar tenterà di consolidare ulteriormente la maglia di leader nella 16 ma tappa del Tour de France 2026 di ciclismo su strada, una cronometro individuale, la Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains, lunga 26.1 km: il corridore prenderà il via alle ore 17.15. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR DE FRANCE DALLE 13.00 La partenza del primo corridore è prevista alle ore 13.00, mentre l’arrivo dello sloveno, che sarà l’ultimo ciclista in gara, è calcolato attorno alle ore 17.45 circa. La 16ma tappa del Tour de France 2026 sarà fruibile in diretta tv dalle ore 14.00 su Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN e, dalle 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Tadej Pogacar Sends A Huge Tour de France 2026 Message

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