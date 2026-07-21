Quando parte Filippo Ganna oggi cronometro Tour de France 2026 | orario preciso tv streaming
Oggi si svolge la cronometro individuale del Tour de France 2026, con partenza da Évian-les-Bains e arrivo a Thonon-les-Bains, su un percorso di 26,1 chilometri. Filippo Ganna, in gara con il team Netcompany INEOS Cycling, partirà come 40° alle ore 13. La tappa, la sedicesima del giro, si corre su strada e sarà trasmessa in diretta tv e streaming.
Filippo Ganna (Netcompany INEOS Cycling Team) nella cronometro individuale con partenza da Évian-les-Bains ed arrivo a Thonon-les-Bains dopo 26.1 km valida come 16ma tappa del Tour de France 2026 di ciclismo su strada sarà il 40° a partire e prenderà il via alle ore 13.58.40. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR DE FRANCE DALLE 13.00 La 16ma tappa del Tour de France 2026 verrà trasmessa in diretta tv dalle ore 14.00 su Rai 2 HD, in diretta streaming su Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN e, dalle 14.00 su Rai Play. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale della cronometro individuale. La partenza del primo corridore è prevista alle ore 13. 🔗 Leggi su Oasport.it
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