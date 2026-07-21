Quando parte Filippo Ganna oggi cronometro Tour de France 2026 | orario preciso tv streaming

Notizia in breve

Oggi si svolge la cronometro individuale del Tour de France 2026, con partenza da Évian-les-Bains e arrivo a Thonon-les-Bains, su un percorso di 26,1 chilometri. Filippo Ganna, in gara con il team Netcompany INEOS Cycling, partirà come 40° alle ore 13. La tappa, la sedicesima del giro, si corre su strada e sarà trasmessa in diretta tv e streaming.