Quando arriva la pensione di agosto 2026? Poste dal 1° banche dal 3 e il rimborso 730

Da gazzettadelsud.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La pensione di agosto 2026 sarà disponibile dal 1° del mese nelle poste e dal 3 nelle banche. Poiché il primo cade di sabato, molti riceveranno il pagamento a partire dal 2 o 3 agosto. Contestualmente, alcuni pensionati riceveranno anche il rimborso relativo al modello 730. Sul cedolino non sono indicati dettagli specifici su eventuali variazioni o aggiornamenti riguardanti le modalità di pagamento o gli importi.

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La pensione di agosto 2026 arriva in due tempi – il 1° cade di sabato – e per molti pensionati porta con sé il rimborso del 730. Sul cedolino, però, non tutti troveranno un importo più alto: chi a luglio ha incassato la quattordicesima vedrà un assegno più leggero, chi chiude la dichiarazione a debito si troverà la prima trattenuta e una parte di pensionati subirà il taglio del 5% legato alla mancata dichiarazione dei redditi. Ecco le date – ora confermate dall'INPS – che cosa cambia nel cedolino e come verificarlo. Quando arriva la pensione di agosto 2026 Le pensioni sono pagate il primo giorno bancabile del mese, con l'unica eccezione di gennaio, che slitta al secondo. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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