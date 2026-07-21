PS5 solo 7 giochi sopra le 100.000 copie fisiche nel 2026

Nel 2026, solo sette giochi su PS5 hanno superato le 100.000 copie fisiche vendute. La maggior parte dei titoli più popolari sono acquistati digitalmente, con uno dei più venduti che non esiste nemmeno su disco. Nonostante questo, il mercato del fisico è tornato a crescere rispetto agli anni precedenti, ma non grazie a Sony.

Persino i più grandi successi dell’anno su PS5 vengono comprati quasi solo in digitale, e uno dei titoli più venduti non esiste nemmeno su disco. Eppure, come mercato, il fisico nel 2026 è tornato a crescere: ma il merito non è di Sony. Nel 2026 solo 7 giochi PlayStation hanno superato le 100.000 copie fisiche vendute negli Stati Uniti da inizio anno – un numero che, da solo, racconta più di qualsiasi comunicato lo stato del retail su console Sony. Lo indicano i dati di Circana condivisi dall’analista Mat Piscatella, che nell’ultima rilevazione settimanale disponibile, relativa al periodo conclusosi l’11 luglio 2026, contano appena 2 titoli PlayStation capaci di superare le 10. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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Temi più discussi: PlayStation USA: solo 7 giochi fisici sopra 100mila copie; Negli Stati Uniti, quest'anno solo 7 giochi avrebbero venduto più di 100.000 copie nella versione fisica su PlayStation; Gli Sconti estivi del PlayStation Store arrivano il 15 luglio; L'era dei dischi fisici per PS5 sta volgendo al termine: le vendite crollano a minimi storici negli Stati Uniti.

PlayStation USA: solo 7 giochi fisici sopra 100mila copieNegli USA solo sette giochi PlayStation hanno superato 100.000 copie fisiche dall’inizio del 2026. msn.com

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