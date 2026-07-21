Un rappresentante di Progetto Civico Italia ha invitato amministratori locali e politici di diversi schieramenti a unirsi contro le destre. La richiesta è stata fatta durante una conferenza stampa nella Sala Zazo di una biblioteca provinciale. L’appello si rivolge anche a renziani e mastelliani, con l’obiettivo di rafforzare un fronte comune. La presenza del movimento nel Sannio è stata annunciata ufficialmente, con l’intento di promuovere l’unità politica.

Tempo di lettura: 2 minuti Un accorato invito al campo largo, allargato anche ai renziani e ai mastelliani, per fare fronte comune contro le destre è stato rivolto nel corso di una Conferenza Stampa convocata nella “Sala Zazo” della Biblioteca Provinciale convocata da Progetto Civico Italia che si è presentata nel Sannio. Il movimento politico, hanno detto i promotori, si presenta come uno spazio aperto di cittadini e amministratori locali accomunati dalla volontà di cambiamento. In Campania il coordinamento è affidato a Carlo Puca, assessore all’Immagine e alla partecipazione attiva del Comune di Napoli, mentre a livello provinciale il ruolo di coordinatrice è ricoperto da Gianna Piscitelli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Progetto Civico Italia sbarca nel Sannio: spazio ad amministratori locali e appello all’unità del campo largo

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Sbarca ad Avellino il Progetto civico Italia: Ecco la nostra sfida

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