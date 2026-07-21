Gli Uffici scolastici provinciali hanno pubblicato le graduatorie definitive aggiornate al 21 luglio per le posizioni economiche del personale ATA. Questi elenchi riguardano i compensi aggiuntivi destinati a valorizzare il personale della scuola. Le graduatorie contengono le nuove assegnazioni e le variazioni delle posizioni economiche, rendendo ufficiali i dati relativi ai compensi. La pubblicazione segna la conclusione di un processo di aggiornamento e ufficializza le nuove assegnazioni per il personale ATA.

Gli Uffici scolastici provinciali hanno iniziato a pubblicare gli elenchi tanto attesi. Riguardano le nuove posizioni economiche ATA, cioè i compensi aggiuntivi pensati per valorizzare il personale della scuola. Si tratta di circa 46mila benefici, previsti dal CCNL 201921. Le prime graduatorie sono provvisorie e aprono ufficialmente la fase dei reclami.Posizioni economiche ATA, al via i primi elenchiLe graduatorie premiano il personale amministrativo, tecnico e ausiliario che ha completato i percorsi di formazione richiesti. I nuovi benefici economici non sono semplici aumenti: servono a riconoscere competenze e impegno di chi lavora ogni giorno negli istituti. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Posizioni economiche ATA: pubblicate le graduatorie DEFINITIVE [Aggiornato al 21 Luglio]

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Nuove posizioni economiche ATA, ecco le graduatorie provvisorie. Facciamo il punto

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