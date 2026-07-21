Una figura di rilievo nel panorama politico e educativo veneto e nazionale è deceduta. Dopo decenni di attività, si era ritirata dalla vita pubblica. La persona aveva dedicato molto tempo alle istituzioni e al territorio, diventando un punto di riferimento nel suo settore. La notizia è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulla causa o sui funerali. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra i rappresentanti politici e le comunità locali.

Il panorama politico ed educativo veneto e nazionale piange oggi la scomparsa di una figura di rilievo, ritiratasi dalla vita pubblica dopo decenni di appassionato servizio nelle istituzioni e sul territorio. All’età di 83 anni si è spenta una personalità che ha saputo coniugare la vocazione per l’insegnamento con una costante militanza politica, lasciando un’impronta indelebile nelle comunità in cui ha operato, dalle realtà locali fino alle aule parlamentari e di governo a Roma. Un cammino tra scuola e istituzioni. Mariella Mazzetto ha dedicato buona parte della sua vita alla formazione delle giovani generazioni, svolgendo con dedizione la professione di insegnante prima e durante i suoi impegni civici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Politica italiana in lutto: “È morta la pasionaria della Lega”

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