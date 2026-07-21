Piano Mattei Trenitalia | 14 lavoratori tunisini in Italia

Quattordici lavoratori tunisini hanno iniziato a lavorare in Trenitalia, parte del Gruppo Fs Italiane, dopo aver completato un percorso di formazione professionale in Tunisia.

Quattordici persone provenienti dalla Tunisia iniziano la propria esperienza lavorativa in Trenitalia (Gruppo Fs Italiane) dopo aver completato un percorso di formazione professionale realizzato nel Paese nordafricano. È uno dei primi risultati dei progetti sviluppati dal Gruppo Fs nell’ambito del Piano Mattei, presentati questa mattina nel corso della cerimonia “Benvenuti in Italia – Piano Mattei Tunisia”, ospitata nella sede FS di Villa Patrizi a Roma. “Il Piano Mattei rappresenta una sfida strategica per costruire una cooperazione fondata su competenze, crescita condivisa e sviluppo sostenibile“, ha dichiarato Giuseppe Inchingolo, Chief Corporate Affairs & Communication Officer del Gruppo FS. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Piano Mattei, al via lesperienza lavorativa in Trenitalia di 14 lavoratori tunisini

Notizie e thread social correlati

Piano Mattei, al via l’esperienza lavorativa in Trenitalia di 14 lavoratori tunisiniQuattordici lavoratori tunisini, dopo aver terminato la formazione professionale nel loro paese, sono arrivati in Italia per iniziare un’esperienza...

Temi più discussi: Piano Mattei e Fs, al via l’esperienza in Trenitalia per 14 lavoratori tunisini; Piano Mattei, Gruppo FS: 14 lavoratori tunisini entrano in Trenitalia; Piano Mattei, Stacchiotti (Trenitalia): Priorità a competenze linguistiche, professionali e di sicurezza; Fs, al via esperienza in Italia di 14 lavoratori tunisini nell’ambito del Piano Mattei.

Piano Mattei, al via l’esperienza lavorativa in Trenitalia di 14 lavoratori tunisiniDopo aver completato il percorso di formazione professionale nel loro Paese d’origine, 14 lavoratori tunisini sono giunti in Italia per cominciare la propria esperienza lavorativa in Trenitalia. È que ... quotidiano.net

Fs e Piano Mattei, al via l’esperienza in Italia per 14 lavoratori tunisiniROMA (ITALPRESS) – Quattordici persone provenienti dalla Tunisia iniziano la propria esperienza lavorativa in Trenitalia (Gruppo FS Italiane) dopo aver completato un percorso di formazione professiona ... toscanamedianews.it