Il Piano Mattei mira a creare opportunità attraverso il lavoro, considerando il ruolo del Paese come ponte tra Africa e Europa. Secondo un rappresentante di un gruppo ferroviario, il progetto si concentra sullo sviluppo di competenze per favorire le relazioni tra i due continenti e affrontare le sfide future.

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - “Il Piano Mattei tiene conto della necessità per il nostro Paese di essere ponte e frontiera che, attraverso il lavoro, cerca di generare delle opportunità. Rendere possibile il domani vuol dire occuparsi di futuro e dei giovani. L'Italia può occuparsi del futuro dell'Africa e dell'Europa attraverso la generazione di competenze in loco, così da determinare le migliori condizioni per progetti di vita che partono dal lavoro”. Così Gian Luca Orefice, Chief people, culture & transformation Officer del Gruppo FS, intervenendo oggi a Roma alla cerimonia “Benvenuti in Italia – Piano Mattei Tunisia”, ospitata nella sede FS di Villa Patrizi, durante la quale è stato dato il benvenuto ai 14 lavoratori tunisini che, dopo un percorso di formazione nel Paese nordafricano, cominceranno a lavorare in Trenitalia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Piano Mattei, Orefice (Gruppo Fs): "Generando competenze ci occupiamo del futuro di Africa e Europa"

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