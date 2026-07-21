Piano Mattei al via l’esperienza lavorativa in Trenitalia di 14 lavoratori tunisini

Quattordici lavoratori tunisini hanno iniziato la loro esperienza in Trenitalia dopo aver completato un percorso di formazione professionale nel loro paese. Sono arrivati in Italia e hanno iniziato il lavoro.

Dopo aver completato il percorso di formazione professionale nel loro Paese d’origine, 14 lavoratori tunisini sono giunti in Italia per cominciare la propria esperienza lavorativa in Trenitalia. È questo il primo dei progetti che il Gruppo Fs porta avanti nell’ambito del Piano Mattei, celebrato con la cerimonia nella sede FS di Villa Patrizi, oggi a Roma, 'Benvenuti in Italia – Piano Mattei Tunisia'. In questa occasione sono state presentate anche le altre iniziative del Gruppo Ferrovie dello Stato parte del Piano, tra cui i programmi di qualificazione tecnica e trasferimento di know-how in Egitto, rivolti a docenti e studenti di istituti professionali al fine di rafforzare le competenze nel settore ferroviario. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Piano Mattei, al via lesperienza lavorativa in Trenitalia di 14 lavoratori tunisini

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