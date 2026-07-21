Il Governo ha approvato un nuovo pacchetto di agevolazioni legate al Piano Casa, rivolto specificamente a giovani coppie e studenti. Le misure prevedono incentivi e facilitazioni per l’acquisto o la ristrutturazione di immobili, con l’obiettivo di favorire l’autonomia abitativa. Le norme sono state inserite in un decreto legge approvato nelle ultime ore, e prevedono anche semplificazioni burocratiche e detrazioni fiscali per chi usufruisce delle agevolazioni. La misura mira a sostenere chi desidera trasferirsi o investire nel proprio progetto di vita.

. Negli ultimi anni il tema dell’accesso alla casa è diventato sempre più centrale, soprattutto per i giovani che desiderano costruire un progetto di vita autonomo o intraprendere un percorso di studi lontano dalla propria città. Per rispondere a queste esigenze, il Piano Casa e le misure collegate prevedono diverse agevolazioni rivolte a giovani coppie e studenti, con l’obiettivo di facilitare l’acquisto, l’affitto e la riqualificazione degli immobili. Agevolazioni per le giovani coppie. Le giovani coppie rappresentano una delle categorie maggiormente interessate dalle politiche abitative. Tra gli strumenti più rilevanti figurano: L’obiettivo è sostenere chi desidera acquistare la propria abitazione principale, riducendo gli ostacoli economici che spesso caratterizzano i primi anni di attività lavorativa. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Piano Casa: le agevolazioni per giovani coppie e studenti

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