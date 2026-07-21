L’intelligenza artificiale viene considerata una utility pubblica del futuro, secondo un’analisi recente. Tra il 1995 e il 2024, la produttività del lavoro in Italia è cresciuta dello 0,3 per cento medio annuo, secondo i dati dell’Istat diffusi a dicembre. Un decimale di questa crescita rappresenta un impatto significativo, paragonabile a una generazione. La ricerca evidenzia come l’AI possa influire sulla produttività e sui servizi pubblici, rendendola una risorsa strategica.

Un decimale può pesare quanto una generazione. Quello italiano si chiama 0,3 per cento: la crescita media annua della produttività del lavoro tra il 1995 e il 2024, certificata dall’Istat nelle serie diffuse a dicembre. Nell’ultimo decennio la Ue27 è avanzata dell’1,1 per cento l’anno, quasi quattro volte il nostro passo, e il 2024 si è chiuso con un altro segno meno: -1,9. Su questo sfondo arriva l’intelligenza artificiale. Nelle Considerazioni finali del 29 maggio il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta ha messo in fila i due scenari: 0,2 punti l’anno se l’adozione resta lenta, oltre un punto se diventa rapida e pervasiva. Per un Paese fermo allo 0,3 da trent’anni, la distanza tra quei due scenari vale un decennio di crescita. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché l’intelligenza artificiale è la public utility del futuro. L’analisi di Cerra

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Ep 10 - Building the Intelligent Utility: GridFM, AI Operations, and the Future of Energy

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