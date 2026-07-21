Peg Perego la fumata è grigia | progetti di rilancio congelati il destino di Arcore resta in stallo

Da ilgiorno.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due acquirenti hanno presentato offerte per lo stabilimento di San Donà del Piave, una già vincolante e una seconda in arrivo. Tuttavia, per il futuro del sito di Arcore e dell’intero gruppo Peg Perego, le decisioni sono ancora in sospeso e i progetti di rilancio sono stati congelati. La situazione rimane incerta, senza una soluzione definitiva all’orizzonte.

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Arcore (Monza e Brianza) –  Due compratori in corsa per salvare lo stabilimento di San Donà del Piave, con un’offerta vincolante già sul piatto e una seconda in arrivo, ma per il futuro del sito di Arcore e del resto del gruppo Peg Perego la fumata è ancora grigia. L’ultimo vertice al ministero delle Imprese e del Made in Italy si è chiuso infatti con un rinvio all’8 settembre, lasciando congelato il piano di rilancio e accendendo la preoccupazione dei sindacati sulla gestione degli esuberi. Al tavolo romano, che ha visto la partecipazione di Fim e Fiom di Monza e Venezia, Rsu, Confindustria, Invitalia e delle Regioni Lombardia e Veneto, le risposte sono state solo parziali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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