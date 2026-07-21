Partite oggi stasera e domani | guida alla Diretta TV

Oggi, questa sera e domani si giocano partite di diverse competizioni, tra cui i Mondiali, la Serie A, la Serie B, la Champions League e l'Europa League. Le partite vengono trasmesse in diretta su Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset. La programmazione include match di vari campionati stranieri, offrendo un'ampia copertura televisiva delle gare in corso.

Guida alla diretta TV: la diretta delle partite di oggi dei Mondiali, Serie A, Serie B, Champions ed Europa League e dei principali campionati stranieri su Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset. Ecco la guida alla diretta tv delle partite di oggi, stasera e domani: amichevoli pre-campionato, Serie A, Coppa Italia, Serie B, Serie C, Champions League, Europa League, Conference League, ma anche calcio estero come la Liga, la Premier League, la Bundesliga, la Ligue 1, le grandi competizioni sudamericane come la Copa Libertadores, le amichevoli internazionali, i campionati giovanili e il calcio femminile. Il calcio in TV è ormai per tutti i gusti e soprattutto su tutti i canali. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Realizzo solo adesso che stasera non ci sono partite, e domani nemmeno, e questa cosa non mi piace neanche un po'. x.com

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