Parco dei Castelli Romani Educazione ambientale 2025-2026 I risultati delle attività del Parco

Notizia in breve

Il programma di educazione ambientale 2025-2026 nel Parco dei Castelli Romani si è concluso con risultati significativi. Durante l'anno scolastico, sono state svolte attività di sensibilizzazione e laboratori rivolti a studenti e comunità locali. Sono stati coinvolti diversi istituti e circa 2.000 partecipanti. Le iniziative hanno riguardato tematiche sulla tutela del territorio, riciclo e biodiversità. I dati raccolti indicano un aumento della consapevolezza ambientale tra i giovani e le famiglie coinvolte.