La nazionale italiana femminile di pallamano è pronta a orientarsi verso i Mondiali 2027, che si terranno l’anno prossimo in Ungheria dal 30 novembre al 19 dicembre e che vedranno al via 32 squadre. Le azzurre del nuovo direttore tecnico Martin Albertsen hanno infatti conosciuto l’avversaria del primo turno di qualificazione verso il torneo iridato, in un duello che si terrà in due atti: fra andata e ritorno. L’Italia sarà chiamata a sfidare la Bulgaria, con primo match in trasferta fra il 21 e il 22 ottobre e secondo incrocio in casa fra 24 e 25 ottobre. Il precedente più recente fra queste due formazioni è quello del 2022, peraltro alla stessa stregua di questo primo turno di qualificazioni mondiali; in quel caso le azzurre vinsero 33-19 e 26-19. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Pallamano: svelata l’avversaria dell’Italia femminile per il primo turno di qualificazione ai Mondiali 2027

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