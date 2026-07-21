PALINSESTI 26 LUGLIO-1 AGOSTO 2026 | TEMPTATION ISLAND CHIUDE CON TRIPLETE
Temptation Island chiude con un triplete nella settimana dei palinsesti dal 26 luglio al 1° agosto 2026. La trasmissione, che ha accompagnato le serate di molte famiglie, termina questa edizione con tre puntate consecutive. Oltre a questa, sono previste diverse novità e riconferme sui principali canali televisivi italiani, tra programmi di intrattenimento, film e approfondimenti. La settimana vede anche l’inizio di nuovi show e la conclusione di alcuni, senza modificare sostanzialmente l’offerta complessiva.
Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 26 luglio al 1° agosto 2026. Rai1 D: Noos: L’Avventura della Conoscenza (25) L: Il Giovane Montalbano R M: Il Giovane Montalbano R M: Gifted: Il Dono del Talento G: DOC: Nelle Tue Mani 3 (38) R V: TIM Summer Hits (44) S: Festival del Circo di Montecarlo R Canale 5 D: Racconto di Una Notte 1ªTv L: Temptation Island (79) M: Temptation Island (89) M: Temptation Island (99) G: Battiti Live (55) V: L’Erede 1ªTv S: Ciao Darwin 8 (910) R nessuna segnalazione Nessuna segnalazione Rai2 D: Juventus, Primo Amore 1ªTv L: Ritorno in Paradiso 1ªTv M: Ritorno in Paradiso 1ªTv M: Boston Blue 1ªTv G: Il Commissario Rex 1ªTv V: L’Ispettore Coliandro R S: Campionati Europei di Nuoto Italia 1 D: Le Iene Presentano: Il Verdetto R L: I Predoni M: Bastardi Senza Gloria M: Chicago P. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org
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PROGRAMMAZIONE DAL 24 AL 28 LUGLIO • ODISSEA di Cristopher Nolan • continua dal 29 luglio Venerdì 24 luglio: 18:00 | 21:00 Sabato 25 luglio: 18:00 | 21:00 Domenica 26 luglio: 21:00 Lunedì 27 luglio: 18:00 | 21:00 Martedì 28 luglio: 18:00 | 21:00 Me facebook
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