PALINSESTI 26 LUGLIO-1 AGOSTO 2026 | TEMPTATION ISLAND CHIUDE CON TRIPLETE

Notizia in breve

Temptation Island chiude con un triplete nella settimana dei palinsesti dal 26 luglio al 1° agosto 2026. La trasmissione, che ha accompagnato le serate di molte famiglie, termina questa edizione con tre puntate consecutive. Oltre a questa, sono previste diverse novità e riconferme sui principali canali televisivi italiani, tra programmi di intrattenimento, film e approfondimenti. La settimana vede anche l’inizio di nuovi show e la conclusione di alcuni, senza modificare sostanzialmente l’offerta complessiva.