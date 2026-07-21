Palazzo Remedi ha un nuovo proprietario | Verrà valorizzato

Palazzo Remedi ha un nuovo proprietario. L’amministrazione comunale ha annunciato che l’edificio sarà restituito alla comunità e che sarà oggetto di valorizzazione. La decisione è stata comunicata tramite una nota ufficiale, senza specificare i dettagli riguardanti il nuovo proprietario o i tempi di intervento. L’edificio si trova a Santo Stefano Magra, in provincia di La Spezia.

Santo Stefano Magra (La Spezia), 21 luglio 2026 – Palazzo Remedi sarà presto restituito alla comunità. Lo assicura una nota dell’amministrazione comunale, che comunica come uno degli edifici simbolo del borgo di Ponzano Superiore sia stato infatti acquistato nei giorni scorsi da Renzo Schiaffini con l’obiettivo di riportarlo al suo originario splendore nell’ottica della completa riqualificazione del borgo. Lo storico immobile non è solo un palazzo: è la storia, il passato, l’orgoglio. E la comunità da tempo lo vuole rivedere vivo e al suo antico splendore. Il sogno sembra prossimo a diventare realtà, dunque, grazie alla collaborazione tra pubblico, ossia l’amministrazione comunale, e privato, rappresentato appunto da Renzo Schiaffini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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