Palafrizzoni ok all’assestamento di bilancio | ampliata la spesa corrente alienazione delle azioni A2A ridotta di 2,8 milioni

La Giunta Comunale di Bergamo ha approvato l’assestamento di bilancio e la verifica degli equilibri per il triennio 2026-2028. La delibera prevede un aumento della spesa corrente e una riduzione di 2,8 milioni di euro dall’alienazione delle azioni di A2A. Il documento sarà sottoposto all’esame del Consiglio Comunale nella seduta prevista per il 27 luglio.

La Giunta Comunale di Bergamo ha dato il via libera all’assestamento e alla verifica degli equilibri di bilancio per il triennio 2026-2028, che lunedì prossimo 27 luglio andranno in Consiglio Comunale. Il documento, in linea con le scadenze previste dal Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), garantisce la piena tenuta dei saldi finanziari e delinea una manovra organica e strategica per la città. I PUNTI QUALIFICANTI DELLA MANOVRA. Incremento della spesa per i servizi e risorse di parte corrente L’aggiornamento delle previsioni di spesa corrente consente al Comune di rafforzare ulteriormente le risorse destinate ai servizi e alle risposte ai bisogni delle persone e del territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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