Nel settore del lusso, l’esperienza del cliente inizia dalla confezione. La qualità del packaging, come il peso, la texture della carta e il modo in cui si apre, influisce sulla percezione del prodotto. La scatola diventa parte integrante dell’offerta, contribuendo a creare un senso di esclusività e valore. Questo approccio mira a trasformare la semplice ricezione in un momento di scoperta e piacere sensoriale, prima ancora di vedere il contenuto.

Nel mercato del lusso il prodotto inizia a parlare prima ancora di essere visto. Un cliente che riceve un oggetto di alta gamma vedeincontra per prima cosa la confezione: il peso tra le mani, la texture della carta, il modo in cui il coperchio si solleva. È in quell’istante, prima dell’oggetto, che il brand comunica chi è. Per questo il legame tra packaging premium ed esperienza cliente è diventato centrale per le aziende che vogliono distinguersi nei segmenti più alti. Trasformare una scatola in un ricordo richiede un lavoro che parte molto prima della stampa. Materiali, struttura, finiture, gesto di apertura: ogni elemento concorre a creare la percezione di valore. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Packaging premium: come trasformare una scatola in un’esperienza indimenticabile per il cliente

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Charge more with packaging using premium materials to justify higher prices

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