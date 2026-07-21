Otranto, 21 lug. (askanews) - Otranto ha ospitato la nuova tappa di "Look Up Clean Up", l'iniziativa itinerante promossa dall'ente no profit Save the Planet con il sostegno di Enegan e Neogreen, nata per sensibilizzare cittadini e turisti sui temi della sostenibilità attraverso attività di raccolta dei rifiuti in spiagge, centri urbani e aree di interesse naturalistico. Guanti, pinze e bustoni alla mano: decine di volontari si sono messi all'opera per ripulire il porto, il lungomare e le spiagge della città salentina, premiata tra le località balneari più belle d'Italia secondo la classifica delle Cinque Vele di Legambiente e Touring Club Italiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Otranto, volontari in campo per l'ambiente con Look Up Clean Up

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