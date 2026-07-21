Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per martedì 21 luglio! Quante volte rimandi una decisione sperando che, in qualche modo, si risolva da sola? Succede più spesso di quanto immagini. Lasci un messaggio senza risposta, continui a rimandare quella telefonata, aspetti il “momento giusto” per iniziare un progetto o per dire finalmente quello che pensi. Il problema è che, mentre aspetti, la vita va avanti. Le stelle di questo martedì ti ricordano una cosa importante: anche non scegliere è una scelta. E spesso è quella che ti fa perdere più tempo. Oroscopo di Paolo Fox, martedì 21 luglio 2026, segno per segno. Oggi l’energia è dinamica, concreta e molto orientata all’azione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 21 luglio: nuovo impegno per il Capricorno, Pesci lucido

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Oroscopo Paolo Fox Oggi Giovedì 16 Luglio 2026: Mercurio Cambia Segno! Cosa Succede

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