Oltre 150 corsi e IA etica in aula Eurosofia lancia il nuovo catalogo per docenti e segreterie VIDEO

Eurosofia ha presentato un nuovo catalogo con oltre 150 corsi, tra cui formazione sull'intelligenza artificiale etica, destinati a docenti e segreterie. La presentazione è avvenuta durante la scuola estiva di ANIEF a Terrasini. La proposta include aggiornamenti professionali e non si limita a corsi di formazione, ma si rivolge anche alle esigenze di gestione e organizzazione scolastica. La piattaforma offre programmi di formazione in aula e online, con focus su temi attuali e innovativi.

Non solo corsi di aggiornamento. La nuova offerta formativa di Eurosofia, presentata in occasione della scuola estiva di ANIEF a Terrasini, punta a trasformare la formazione del personale scolastico su tre binari paralleli: intelligenza artificiale con un approccio etico, potenziamento delle competenze per le segreterie e percorsi universitari integrati. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Oltre 150 corsi e IA etica in aula, Eurosofia lancia il nuovo catalogo per docenti e segreterie

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