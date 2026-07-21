Oleksandar Usyk ha annunciato che il suo prossimo incontro sarà l’ultimo, senza specificare la data. Si parla di un possibile avversario per i saluti, ma non sono stati forniti dettagli ufficiali. Un mese fa, il campione dei pesi massimi aveva deciso di rinunciare a tutte le cinture che deteneva, lasciando aperta la possibilità di un addio alla boxe professionistica.

Un mese fa l’universo della boxe è stato stravolto dalla clamorosa decisione presa da Oleksandar Usyk: il Campione del Mondo dei pesi massimi ha deciso di rinunciare a tutte le cinture in sue possesso. Il pugile ucraino aveva spiegato: “ Si tratta di una decisione ben ponderata e sono fiducioso sul fatto che aprirà nuove opportunità per me: non è la fine della storia “. Il 39enne aveva comunque annunciato che ci sarebbe stato un ultimo ballo, ovvero un incontro di addio alla nobile arte, contro un avversario e in una sede da definire. L’ultimo Campione del Mondo unico e indiscusso nella categoria regina ha deciso di defilarsi senza preavviso e, poco dopo, la WBC ha incoronato il tedesco Agit Kabayel, la WBA ha promosso il russo Murat Gassiev, mentre la IBF deve ancora pronunciarsi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Oleksandar Usyk annuncia lo scenario dell’ultimo match. E l’indiscrezione sull’avversario per i saluti…

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Oleksandr Usyk Reacts to Win vs. Rico Verhoeven by TKO

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Vlahovic, ultimo tentativo col Barcellona: il serbo si offre ancora e potrebbe farcela, lo scenario

Si parla di: Mayweather-Pacquiao, rinviata la rivincita del Match del Secolo. Si combatterà davvero? E Tyson?; Jon Jones: Un match contro Usyk? No, non sono un pugile.

Oleksandar Usyk annuncia lo scenario dell’ultimo match. E l’indiscrezione sull’avversario per i saluti…Un mese fa l'universo della boxe è stato stravolto dalla clamorosa decisione presa da Oleksandar Usyk: il Campione del Mondo dei pesi massimi ha deciso di ... oasport.it