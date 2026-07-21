Nuove squadre per Trincão e Hjulmand | per il Milan non sono mai state delle piste La verità

L'esterno offensivo portoghese, precedentemente considerato una possibile opzione per il Milan, è stato ufficialmente ingaggiato dall'Al-Ahli. La società araba ha confermato l'acquisto, versando circa 45 milioni di euro allo Sporting, che ha firmato un contratto di quattro anni con il giocatore. Trincão non è più sul mercato e non rientrava nei piani del club italiano.

Trincão non è più sul mercato: l'Al-Ahli ha infatti ufficializzato l'ingaggio dell'esterno offensivo portoghese. Allo Sporting vanno circa 45 milioni di euro, con l'attaccante che ha firmato un contratto quadriennale. Anche Hjulmand non è più un possibile obiettivo di mercato per le squadre di Serie A: anche lui ha lasciato lo Sporting, ma stavolta per la Spagna: colpo per l'Atletico Madrid di Simeone per circa 40 milioni di euro. promowebapp Trincão e Hjulmand sfumati: la verità di Pedullà sul Milan. Entrambi i giocatori erano stati accostati al Milan, visto che sono stati due dei giocatori più importanti dello Sporting di Amorim, oggi allenatore dei rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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CALCIOMERCATO MILAN AMORIM CHIEDE HJULMAND E TRINCAO! PRIME MOSSE ROSSONERE

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