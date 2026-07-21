Nuoto i convocati dell’Italia per gli Europei 2026 | quasi 50 azzurri presenti Curtis Pilato Ceccon e Paltrinieri

Notizia in breve

Sono stati annunciati i nomi dei 48 nuotatori italiani convocati per gli Europei 2026 a Parigi, in programma dal 10 al 16 agosto. La squadra comprende 26 uomini e 22 donne, tra cui atleti come Curtis, Pilato, Ceccon e Paltrinieri. La selezione è stata fatta dal direttore tecnico, basandosi sui criteri di qualificazione e sui tempi limite stabiliti in anticipo.