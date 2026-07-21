Nuoto i convocati dell’Italia per gli Europei 2026 | quasi 50 azzurri presenti Curtis Pilato Ceccon e Paltrinieri
Sono stati annunciati i nomi dei 48 nuotatori italiani convocati per gli Europei 2026 a Parigi, in programma dal 10 al 16 agosto. La squadra comprende 26 uomini e 22 donne, tra cui atleti come Curtis, Pilato, Ceccon e Paltrinieri. La selezione è stata fatta dal direttore tecnico, basandosi sui criteri di qualificazione e sui tempi limite stabiliti in anticipo.
Sono 48 nel complesso, 26 per il comparto maschile e 22 per il settore femminile, i convocati dell’Italia per gli Europei senior 2026 di nuoto, in programma dal 10 al 16 agosto a Parigi: l’elenco stilato dal DT Cesare Butini tiene conto dei criteri stabiliti per la qualificazione e dei tempi limite definiti in precedenza. In aggiunta ai 48 nomi che compongono l’elenco, inoltre, il direttore tecnico si riserva la facoltà di schierare nei 1500 stile libero anche Ginevra Taddeucci e Gregorio Paltrinieri, i quali saranno impegnati nei giorni precedenti negli Europei di nuoto di fondo. Spiccano, infine, nell’elenco, i nomi di Thomas Ceccon... 🔗 Leggi su Oasport.it
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Nuoto, i convocati dell’Italia per gli Europei 2026: contingente di quasi 50 azzurri, presenti Curtis, Pilato, Ceccon e PaltrinieriL’Italia ha convocato 48 nuotatori per gli Europei 2026 a Parigi, in programma dal 10 al 16 agosto.
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