Novella 2000 torna a essere un settimanale e amplia la sua presenza digitale, raddoppiando i contenuti online. La prima uscita esclusiva in digitale vede Alessio Bernabei protagonista, con copertine, interviste e approfondimenti che si moltiplicano rispetto alle edizioni precedenti. La rivista mantiene il suo stile tradizionale anche nella versione digitale, offrendo un numero maggiore di articoli e immagini. La strategia si concentra sull’espansione dei contenuti digitali senza modificare la linea editoriale.

Alessio Bernabei inaugura la prima uscita esclusiva in digitale della rivista: contenuti, copertine e interviste si moltiplicano con lo stesso stile di sempre. Novella 2000 torna a essere un settimanale. Come? Con un’uscita esclusiva in digitale disponibile per tutti gli abbonati nella settimana in cui il cartaceo non sarà in edicola. Di seguito l’editoriale. L’estate è arrivata, ma il cantiere del nuovo Novella 2000 non va in vacanza. Anzi. Se state leggendo l’ennesimo mio editoriale è perché, se non lo eravate già, siete diventati in queste settimane nostri lettori (anche) digitali. Che ci stiate sfogliando dall’app, da un’edicola online... 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Novella 2000 torna a essere un settimanale: la versione digital raddoppia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

M¥SS KETA in copertina sul nuovo numero di Novella 2000: «In Parlamento mi ascoltano tutti». Debutta anche “Novella Politica” con Emma BoninoM¥SS KETA è la copertina del nuovo numero di Novella 2000, disponibile da martedì 7 luglio sia in digitale che in edicola.

Syria tra Pride e musica. La videointervista a Novella 2000La videointervista a Syria, pubblicata sulla copertina dell'ultimo numero di Novella 2000, affronta sia temi sociali sia nuovi progetti musicali.

Argomenti più discussi: Cristian Totti, vacanza incredibile con la fidanzata: Chanel torna single?; Avrà tate e aiuti tutto il giorno: Federica Pellegrini risponde alle critiche sulla maternità; Oroscopo: cosa dicono le stelle di Joss nella settimana dal 13 al 19 luglio; Villa Frescot, quanto costa la reggia degli Agnelli in vendita su Sotheby’s.

Novella 2000 torna a essere un settimanale: la versione digital raddoppiaAlessio Bernabei inaugura la prima uscita esclusiva in digitale della rivista: contenuti, copertine e interviste si moltiplicano con lo stesso stile di sempre. novella2000.it