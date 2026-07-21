Novella 2000 torna a essere un settimanale | la versione digital raddoppia

Da novella2000.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Novella 2000 torna a essere un settimanale e amplia la sua presenza digitale, raddoppiando i contenuti online. La prima uscita esclusiva in digitale vede Alessio Bernabei protagonista, con copertine, interviste e approfondimenti che si moltiplicano rispetto alle edizioni precedenti. La rivista mantiene il suo stile tradizionale anche nella versione digitale, offrendo un numero maggiore di articoli e immagini. La strategia si concentra sull’espansione dei contenuti digitali senza modificare la linea editoriale.

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Alessio Bernabei inaugura la prima uscita esclusiva in digitale della rivista: contenuti, copertine e interviste si moltiplicano con lo stesso stile di sempre. Novella 2000 torna a essere un settimanale. Come? Con un’uscita esclusiva in digitale disponibile per tutti gli abbonati nella settimana in cui il cartaceo non sarà in edicola. Di seguito l’editoriale. L’estate è arrivata, ma il cantiere del nuovo Novella 2000 non va in vacanza. Anzi. Se state leggendo l’ennesimo mio editoriale è perché, se non lo eravate già, siete diventati in queste settimane nostri lettori (anche) digitali. Che ci stiate sfogliando dall’app, da un’edicola online... 🔗 Leggi su Novella2000.it

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