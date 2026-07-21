Notti Gialle Benevento celebra il Made in Italy e il futuro dell’agricoltura

L’edizione 2026 delle Notti Gialle di Coldiretti Benevento si è conclusa con un bilancio positivo. La manifestazione, durata tre giorni, ha trasformato il centro cittadino in un villaggio dedicato all’agricoltura italiana. Tra Piazza Castello, Corso Garibaldi e la Rocca dei Rettori sono stati registrati migliaia di visitatori. L’evento ha promosso il Made in Italy e il futuro dell’agricoltura attraverso esposizioni e iniziative, attirando pubblico e operatori del settore.

Tempo di lettura: 4 minuti Si chiude con un bilancio estremamente positivo l’edizione 2026 delle Notti Gialle di Coldiretti Benevento, la tre giorni che ha trasformato il cuore della città in un grande villaggio dell’agricoltura italiana, richiamando migliaia di visitatori tra Piazza Castello, Corso Garibaldi e la Rocca dei Rettori. Un evento che ha saputo unire approfondimento, valorizzazione delle produzioni agricole, promozione del territorio, cultura del cibo e intrattenimento, confermandosi un appuntamento sempre più atteso dell’estate sannita. Tra i momenti più significativi della manifestazione il convegno “Il valore delle filiere”, che ha acceso i riflettori sul comparto agricolo e, in particolare, sulla filiera del tabacco, una delle produzioni più rappresentative del territorio sannita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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