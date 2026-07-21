Notte di rapine a Milano | 4 arresti da parte della Polizia

Nella notte a Milano, quattro persone sono state arrestate per rapina, tutte nelle vicinanze della stazione di Lambrate. Il primo arresto è avvenuto in piazza Bottini, di fronte alla stazione, da parte delle Volanti della Questura. Le forze dell’ordine hanno intercettato e fermato i sospetti durante le operazioni di controllo notturno. Le altre tre persone sono state arrestate in diverse zone vicine alla stazione. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire eventuali collegamenti tra i soggetti.

Milano – Quattro arresti per rapina la notte scorsa a Milano. Alla stazione di Lambrate. Il primo è stato eseguito dagli agenti delle Volanti della Questura in piazza Bottini, di fronte alla stazione di Lambrate. L'arrestato, un 24enne della Mauritius, irregolare in Italia e con precedenti, insieme a due complici, che sono riusciti a fuggire, ha colpito con pugni e bottigliate un uomo, per impossessarsi del suo borsello, con all'interno cellulare e portafogli. Dopodiché ha scagliato il coccio di vetro contro un finestrino del tram 19, danneggiandolo. Rintracciato dai poliziotti, il 24enne è stato arrestato per rapina aggravata, lesioni aggravate e danneggiamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Rapina un turista in centro a Milano: 18enne arrestato dai Carabinieri

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