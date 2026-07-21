NotebookLM l’Intelligenza Artificiale di Google che trasforma documenti video e appunti in lezioni attività e materiali didattici – corso pratico

Google ha presentato NotebookLM, un’intelligenza artificiale progettata per aiutare gli insegnanti a creare materiali didattici. L’AI può trasformare documenti, video e appunti in lezioni, attività e risorse educative. La tecnologia viene utilizzata nel contesto scolastico come supporto diretto alla progettazione didattica, facilitando la creazione di contenuti e materiali formativi. Non si tratta di un software di ricerca, ma di uno strumento pratico per migliorare la preparazione delle lezioni.

L’intelligenza artificiale sta entrando sempre più concretamente nel lavoro quotidiano dei docenti, non solo come strumento di ricerca o supporto alla scrittura, ma anche come alleata nella progettazione didattica. Tra gli strumenti più interessanti in questo ambito c’è NotebookLM, l’applicazione di Google che consente di lavorare su documenti, video, appunti e materiali personali per organizzarli,. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Come Usare NotebookLM di Google: Tutorial Definitivo in Italiano

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