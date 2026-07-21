Netflix ha pubblicato la classifica dei titoli più visti nel primo semestre del 2026, con molti thriller tra i primi posti. Tra i ritorni attesi ci sono alcune serie che hanno riscosso grande successo, mentre altre sorprese sono pronte per essere recuperate. La piattaforma evidenzia come gli utenti passino diversi minuti a sfogliare il catalogo, scartando molte opzioni prima di scegliere un titolo che sembra aver già conquistato il pubblico.

Succede quasi ogni sera, in ogni casa. Si scorre il catalogo per minuti interi, si scarta una serie dopo l’altra. Poi si cede, quasi controvoglia, a quel titolo che sembra aver già conquistato tutti tranne noi. Ma è proprio così? Netflix ha appena messo nero su bianco cosa è successo davvero in quelle sere, tra gennaio e giugno 2026, con il nuovo report What We Watched. Ovvero il documento con cui la piattaforma fotografa semestre dopo semestre i gusti del suo pubblico globale. E questa volta il numero parla da solo: oltre 97 miliardi di ore di visione, il dato più alto mai registrato in un singolo semestre. Dietro quella cifra ci sono le storie che hanno davvero tenuto compagnia agli spettatori, e che vale la pena recuperare anche ora. 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Netflix svela la classifica dei titoli più visti nel primo semestre 2026: thriller, ritorni attesi e sorprese da recuperare subito

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Why Is Netflix Hiding These 7 Great Series

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