nel salotto di monica setta focus su decisioni familiari passaggi professionali ferite private e nuove direzioni prese dopo una crisi

Stasera alle 21.30 su Rai 2 va in onda l’ultimo episodio di “Storie al bivio” condotto da Monica Setta. Nel programma, diversi ospiti del mondo dello spettacolo e della politica si sono raccontati senza filtri, affrontando decisioni familiari, cambi di carriera, ferite private e nuovi percorsi successivi a crisi personali. La puntata si concentra sulle scelte fatte dagli intervistati e sui passaggi significativi delle loro vite.

U ltimo appuntamento stasera su Rai 2 alle 21.30 con Storie al bivio di sera, il programma di interviste ideato e condotto da Monica Setta. Oggi 21 luglio saranno come sempre tantissimi i vip dello spettacolo e della politica ospiti nel salotto della giornalista che, come di consueto, si racconteranno senza filtri. Ospiti di questa puntata sono: la showgirl Manila Nazzaro, la scrittrice Chiara Tagliaferri, la soprano Katia Ricciarelli, il leader di Alleanza Verdi-Sinistra Nicola Fratoianni e la conduttrice Elenoire Casalegno. Katia Ricciarelli racconta l’ultimo incontro con Pippo Baudo X Leggi anche › Katia Ricciarelli al vetriolo contro i giovani cantanti: «Il Volo? Una parodia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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