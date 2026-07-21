Il Napoli ha annunciato di aver preso una decisione in seguito all’infortunio di un ex difensore del Torino. La squadra sta valutando se affidarsi ai giocatori disponibili in rosa o cercare un rinforzo sul mercato. La scelta arriverà dopo un’attenta analisi delle condizioni fisiche e delle possibilità tecniche, con il ritiro che fungerà da prova anche sotto il profilo morale e della tenuta mentale.

Un taglio imprevisto, una corsa contro il tempo e un bivio strategico: l’infortunio dell’ex difensore del Torino costringe il Napoli a scegliere tra fiducia nella rosa e ritorno sul mercato, con il ritiro come banco di prova morale e tecnico. Napoli in azione: strategia rivelata in risposta all’infortunio dell’ex difensore del Torino. Il colpo di scena arriva nel momento in cui la squadra costruisce le basi per la nuova stagione. L’ infortunio dell’ ex difensore del Torino apre una falla in un reparto già sottile. Non ci sono ancora informazioni ufficiali su diagnosi e tempi di recupero: senza un bollettino chiaro, il rischio è fissare mosse affrettate. 🔗 Leggi su Serieanews.com

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