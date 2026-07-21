Il club potrebbe organizzare una celebrazione il 1° agosto per il centenario. Si ipotizza che alcuni calciatori, anche ex, possano tornare in città per l’evento. La società sta valutando diverse iniziative per festeggiare i 100 anni di storia. La data è stata indicata come possibile momento di ritrovo, senza conferma ufficiale fino a questo momento. Non sono stati resi noti dettagli sugli ospiti o sulle modalità della celebrazione.

La società azzurra potrebbe organizzare un evento straordinario per il centenario del club, con alcuni calciatori che potrebbero persino tornare a Napoli il 1° agosto per celebrare i 100 anni. Di Lorenzo al centenario: il capitano non può mancare. Secondo quanto rivelato da Radio Kiss Kiss, la dirigenza partenopea sta lavorando perché una delegazione dei giocatori più importanti raggiunga la città per la festa. “Certo non può mancare uno come il capitano dei due scudetti”, Ha dichiarato il giornalista, riferendosi esplicitamente a Di Lorenzo. L’operazione è descritta come un “blitz veloce”: non si tratta di una trasferta programmata con lunghe permanenze, ma di una presenza rapida e simbolica. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Napoli centenario, indiscrezioni per la festa del 1° agosto: i possibili calciatori coinvolti in città

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