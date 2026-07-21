Non c'è che dire. Chi, senza alcuna conoscenza di fatti e processi, ha assistito alla puntata di Report sarebbe portato a complimentarsi per l'ennesima inchiesta di Ranucci&co del 24 maggio scorso. Ma rimarrebbe colpito e suggestionato anche chi quei fatti li conosce. Ma non chi ha un profondo spirito analitico e sa che la ricerca della verità è un percorso tortuoso e fatto di dettagli. Ed al generale Mario Mori, 87 anni, che non ha a disposizione un servizio televisivo pubblico, non resta che continuare la sua battaglia nei tribunali, supportato da un giovane avvocato Basilio Milio, un romantico don Chisciotte 5.0, figlio di un illustre giurista palermitano amico di Giovanni Falcone, Pietro che per primo aveva difeso Mori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mori querela Report: "Processo in tv costruito sulle omissioni". I documenti che smentiscono "la pista nera"

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