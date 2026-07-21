Mondiali Messi rientrato in Argentina | è a Rosario con la famiglia

Il capitano dell'Argentina, Lionel Messi, è atterrato a Rosario con la famiglia, dopo aver lasciato il ritiro mondiale. Il volo privato è decollato da Miami e ha raggiunto la città natale. Messi si trova ora nella sua città insieme alla moglie e ai tre figli, senza ulteriori dettagli sulla permanenza. I compagni di squadra sono ancora impegnati nel torneo.

Il giorno dopo i compagni di squadra, il capitano dell'Argentina, Lionel Messi, è rientrato in patria insieme con la moglie Antonela Roccuzzo e i loro tre figli con un volo privato partito da Miami e atterrato a Rosario, la sua città natale. Un van ha portato poi la famiglia fino ad un complesso residenziale recintato nella città di Funes, alla periferia di Rosario, dove Messi possiede una casa e dove solitamente soggiorna quando torna nella regione., Non c'è stata quasi alcuna accoglienza per l'asso argentino, al contrario di quella festante, nonostante tutto, dedicata ieri a Buenos Aires da migliaia di persone ai giocatori - solo una parte è rientrata a casa, molti sono partiti direttamente per le vacanze - e allo staff guidato da Lionel Scaloni. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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