Mondiali 2026 calcio con regicidio in mondo visione

Durante la cerimonia di premiazione dei Mondiali 2026, Donald Trump ha consegnato personalmente la coppa al capitano della squadra vincente, la Spagna. In quell’occasione, il giocatore Rodri ha fatto un cenno di disapprovazione. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, evidenziando un gesto di protesta o dissenso durante l’evento ufficiale. La cerimonia si è svolta in un contesto di grande attenzione mediatica, con molte immagini condivise sui social network.

Il re è nudo. Quando Donald Trump si è impossessato della coppa, per consegnarla di persona al capitano della Spagna campione del mondo, non solo Rodri gli ha fatto cenno. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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