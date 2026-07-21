Miranda di Sex and the City sposa 100 coppie di donne in Florida | Cynthia Nixon punta al record del mondo

Cynthia Nixon ha celebrato le nozze di 100 coppie di donne in Florida, cercando di battere il record mondiale. L’attrice, nota per il ruolo di Miranda in Sex and the City, ha partecipato a un evento pubblico per un matrimonio collettivo. L’evento si è svolto in un’area aperta, con la partecipazione di molte coppie e sostenitori. Nixon ha promosso la causa dei diritti LGBTQ+ attraverso questa iniziativa.

Cynthia Nixon, la famosa Miranda di Sex and the City, ha celebrato le nozze di 100 coppie di donne. Cynthia Nixon continua a confermare il suo impegno a favore dei diritti della comunità LGBTQ+. L’attrice americana, celebre per il ruolo di Miranda Hobbes in Sex and the City e oggi protagonista di The Gilded Age, sarà infatti una delle figure simbolo del Bride Pride 2027, manifestazione che si terrà il 21 febbraio 2027 nel Grand Central District di St. Petersburg, in Florida. Per l’occasione Nixon ricoprirà il ruolo di “Reverenda del giorno”, celebrando le unioni di numerose coppie dello stesso sesso che hanno scelto di pronunciare il fatidico “sì” durante l’evento. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Sex and the City - Carrie and Miranda Fight

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