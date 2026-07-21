Il Milan riprende gli allenamenti questa mattina a Milanello, dopo un giorno di riposo concesso dall’allenatore. La squadra si prepara alla fase due del programma estivo, che include trasferte in Scozia, una tournée e incontri con il Manchester United. Rúben Amorim ha programmato le attività per il resto della stagione estiva, con attenzione alle sessioni di preparazione e alle partite amichevoli. La squadra si concentrerà anche su allenamenti specifici e incontri con avversari internazionali.

Nella mattina di oggi, martedì 21 luglio, il Milan riprenderà ufficialmente gli allenamenti sul prato del centro sportivo rossonero di Milanello. La ripresa dei lavori arriva dopo il prezioso giorno di riposo concesso ieri dall'allenatore Rúben Amorim a tutto il gruppo, utile per ricaricare le pile dopo i primi sforzi stagionali. Il tecnico portoghese, ex Sporting Lisbona e Manchester United, ha così completato la sua prima settimana piena di lavoro alla guida del Diavolo e ha già stilato nel dettaglio il programma della settimana in corso. La marcia di avvicinamento al Celtic: si vola in Scozia. I carichi di lavoro previsti dallo staff tecnico saranno intensi e concentrati: la squadra sosterrà sessioni di allenamento rigorosamente al mattino fino a venerdì. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, scatta la fase due per Amorim: il programma estivo tra Scozia, tournée e Manchester United

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Milan, inizia l'era Amorim! Il programma dell'arrivo a Milano e dei primi giorni in rossonero

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