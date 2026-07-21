La ricostruzione del reparto arretrato del Milan non si ferma all'arrivo di Mario Gila. Nelle strategie della dirigenza rossonera per questa sessione di calciomercato estivo, è prevista l'acquisizione di un ulteriore difensore centrale di spessore internazionale. Questa mossa si rende necessaria alla luce delle imminenti rotazioni in uscita, che vedono due elementi pronti a salutare Milanello. Il primo è Fikayo Tomori, ormai destinato a una cessione a titolo definitivo per fare ritorno in Premier League. Il secondo è il giovane David Odogu, per il quale si profila un trasferimento in prestito secco della durata di una stagione, ideale per fargli accumulare esperienza e minutaggio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, per la difesa Gonçalo Inácio tra le priorità: il 'CorSport' svela un retroscena

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AC Milan eye defensive reinforcement Gonçalo Inácio tops three man shortlist

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