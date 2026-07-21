Questa settimana potrebbe essere quella decisiva per il rinnovo di contratto di Luka Modri con il Milan. Secondo numerosi quotidiani sportivi e esperti di calciomercato italiani e internazionali, l’accordo sembra ormai vicino e potrebbe rappresentare l’ultima stagione del giocatore in maglia rossonera. La trattativa tra le parti è in corso, ma ancora non sono stati resi noti dettagli ufficiali.

Questa sarà la settimana del rinnovo del contratto di Luka Modri? con il Milan: sulla questione concordano tutti i quotidiani sportivi oggi in edicola e i maggiori esperti di calciomercato nel nostro Paese e non soltanto. Il centrocampista croato, classe 1985, firmerà entro venerdì l'accordo che lo legherà al club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2027. I dettagli economici del rinnovo e il retroscena psicologico. Modri? percepirà lo stesso, identico stipendio ricevuto durante la sua prima annata in rossonero, ovvero 3,5 milioni di euro netti più bonus. La questione, come noto, non è mai infatti stata economica, bensì di altra natura. Il... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, ecco il sì di Modri?: rinnovo in arrivo, sarà un ultimo ballo in maglia rossonera

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