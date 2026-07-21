Migone e Pisu accendono l’Arena

Da ilrestodelcarlino.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 21.30, l’Arena all’aperto di Viale XVII Aprile ospita uno spettacolo con Paolo Migone e Max Pisu. La serata prevede un doppio appuntamento di comicità, con i due artisti sul palco. La manifestazione si svolge in uno spazio all’aperto, con ingresso previsto per il pubblico. Nessun altro dettaglio sugli eventuali contenuti o modalità di ingresso è stato comunicato.

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Torna la comicità all’Arena. Questa sera con inizio previsto alle 21.30 lo spazio all’aperto di Viale XVII Aprile ospita un ‘due in uno’ d’eccezione: Paolo Migone e Max Pisu. Un incontro tra due registri differenti ma complementari, capaci di unire il grande intrattenimento dal vivo a una lettura acuta della realtà. Con la sua solida formazione teatrale e l’inconfondibile occhio nero disegnato, Paolo Migone porta sul palco una comicità toscana, surreale e mordace. Diventato celebre con Zelig, l’artista propone una satira lucida sulle nevrosi quotidiane, le dinamiche di coppia e i ritmi frenetici della società contemporanea, offrendo un’ironia adulta, pensata e mai banale, capace di far ridere e riflettere insieme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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