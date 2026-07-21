Migliori città universitarie | Milano vola al 39esimo posto bene Roma 47esima e Torino 66esima nella classifica QS 2027

Da orizzontescuola.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Milano si posiziona al 39° posto nella classifica QS 2027 delle città universitarie, seguita da Roma al 47° e Torino al 66°. La classifica valuta le città in base a prestigio degli atenei, costi degli affitti e offerta culturale. Studenti e famiglie scelgono spesso in base a questi fattori per trovare un equilibrio tra qualità dell’istruzione, spese e vivacità urbana. La posizione delle città riflette le preferenze di chi cerca un ambiente favorevole agli studi.

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Cosa spinge uno studente a fare le valigie e scegliere di studiare in una città anzichè in un'altra? Le famiglie e i ragazzi cercano spesso un equilibrio delicato: atenei prestigiosi, affitti sostenibili e, perché no, una vivace offerta culturale. Il nuovo QS Best Student Cities 2027 offre una mappa precisa di queste scelte a livello mondiale. E per l'Italia arrivano notizie interessanti; in appena sei anni, le nostre università hanno raddoppiato le iscrizioni di studenti internazionali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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