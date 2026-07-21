Meteo estremo tra gran caldo, incendi e l'arrivo dei temporali

Notizia in breve

Le temperature elevate hanno causato incendi nel Meridione, mentre al Nord si sono verificati temporali e grandinate. Coldiretti segnala danni considerevoli a causa di queste condizioni meteorologiche estreme, che includono anche ondate di calore intenso e piogge violente. La situazione si sta evolvendo con l’arrivo di temporali che potrebbero ridurre l’afa, ma i danni già registrati sono significativi in diverse zone del Paese.