Meteo estremo tra gran caldo incendi e l’arrivo dei temporali

Da tv2000.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le temperature elevate hanno causato incendi nel Meridione, mentre al Nord si sono verificati temporali e grandinate. Coldiretti segnala danni considerevoli a causa di queste condizioni meteorologiche estreme, che includono anche ondate di calore intenso e piogge violente. La situazione si sta evolvendo con l’arrivo di temporali che potrebbero ridurre l’afa, ma i danni già registrati sono significativi in diverse zone del Paese.

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Ore contate per l’afa. L’Italia già divisa in due: al nord le grandinate e al sud gli incendi. Coldiretti denuncia danni ingenti tra caldo estremo e piogge violente. Già da stanotte l’arrivo di aria più fresca. Servizio di Monica Di Loreto TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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