maxi spaccio di cocaina banda rinviata a giudizio

Una banda coinvolta nel traffico di cocaina è stata rinviata a giudizio dopo aver gestito un canale di distribuzione che movimentava chili di droga, con un giro d’affari di circa 100.000 euro al mese. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare emessa dal tribunale di Fermo. L’indagine ha portato al deferimento degli iscritti nel procedimento.

Avevano creato un canale di distribuzione della droga con il quale muovevano chili di cocaina, per un giro d’affari di 100.000 euro al mese. Per questo motivo i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile avevano dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare emessa dal tribunale di Fermo. E per la stessa ragione, a conclusione delle indagini, un albanese di 33 anni, un italoargentino di 42 anni residenti a Fermo e una giovane 24enne, anch’essa albanese, sono stati rinviati a giudizio. I tre dovranno ora comparire alla sbarra per esser processati. La banda, che aveva il quartier generale a Lido Tre Archi, era stata sgominata... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Maxi Sequestro di Cocaina dal Perù

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