Mercoledì 29 luglio si svolge al Parco Archeologico delle Mura Messapiche una passeggiata intitolata “Il Sentiero delle Onde”. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Manduria, prevede una visita tra fossili, testimonianze dei Messapi e attività di tutela ambientale. La manifestazione combina archeologia, geologia e impegno sociale, offrendo ai partecipanti un itinerario tra scoperte storiche e naturalistiche.

Tarantini Time Quotidiano Una passeggiata tra archeologia, geologia e tutela dell’ambiente, con uno sguardo rivolto anche alla solidarietà. È questo il filo conduttore de “Il Sentiero delle Onde”, l’iniziativa organizzata dalla Pro Loco di Manduria e in programma mercoledì 29 luglio al Parco Archeologico delle Mura Messapiche. L’esperienza accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle trasformazioni che hanno interessato il territorio pugliese nel corso di milioni di anni, quando gran parte della regione era ancora sommersa dal mare. Attraverso l’osservazione di fossili, antichi fondali e testimonianze archeologiche, il percorso ricostruirà l’evoluzione del paesaggio fino all’epoca della civiltà messapica. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Manduria, “Il Sentiero delle Onde”: al Parco Archeologico una visita tra fossili, Messapi e solidarietà

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